Киев, , 02:40 — REGNUM Очередные разоблачения от украинского депутата-правдоруба Андрея Деркача могут вызвать некоторое недоумение. Почему Деркач сам подвергся критике со стороны Минфина США и что означает изменившийся ракурс нового залпа компромата, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Андрей Ганжа.

Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

На этот раз Деркач сосредоточился, скорее, на разоблачении беззакония в политической жизни самой Украины, в которой отец и сын Джо и Хантер Байдены хоть и сыграли негативную, но отнюдь не центральную роль. Отсюда и создавшееся впечатление, что украинский разоблачитель решил внять намекам с той стороны океана и умерить свой пыл.

Особенно, если намеки такие настойчивые, что даже содержат обвинения Деркача среди лиц, незаконно влияющих на американские выборы. Тем не менее, финал очередной порции разоблачений от Деркача оставляет надежду на то, что основная сенсация еще впереди.

Читайте статью Андрея Ганжи «Новый залп «пушки Деркача»: украинская коррупция на 16 миллиардов и США».