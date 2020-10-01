Тбилиси, , 15:39 — REGNUM Правительство Грузии не сможет сыграть никакую роль в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе, так как Тбилиси не доверяют ни в Армении, ни в Азербайджане. Об этом 1 октября рассказал агентству «ИнтерпрессНьюс» бывший заместитель секретаря Совета безопасности Грузии Вано Мачавариани.

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Эксперт прокомментировал заявление премьер-министра Грузии Георгия Гахарии, который предложил Тбилиси в качестве переговорной площадки для Еревана и Баку. По его мнению, предложение главы грузинского правительства «несерьезно».

"Более всего, кто в состоянии уладить или не уладить данный конфликт — это Россия, — отметил Мачавариани. — Важна и роль Турции, которая, наверное, подключится к этому процессу вне Минской группы».

По мнению Мачавариани, Гахария сделал заявление исключительно в целях пиара перед приближающимися выборами, чтобы создать видимость будто правящая партия «Грузинская мечта» может играть какую-то роль на международной арене.

Напомним, Гахария, во время официального визита в Брюссель, заявил, что Грузия готова принять представителей конфликтующих в Нагорном Карабахе сторон для переговоров. Он также призвал к прекращению боевых действий.

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