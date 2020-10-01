Минск, , 15:29 — REGNUM Никакие угрозы и санкции не смогут повлиять на политику Белоруссии. Республика продолжит непреклонно отстаивать свои суверенитет и интересы. Об этом сегодня, 1 октября, заявил министр иностранных де Белоруссии Анатолий Глаз, комментируя последние заявления министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о легитимности белорусского руководства.

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«Заверяем, что Белоруссия будет твердо и непреклонно отстаивать свои суверенитет, независимость и национальные интересы, — подчеркнул глава белорусского внешнеполитического ведомства. — Бессмысленно разговаривать с нами на языке оскорблений, угроз и санкций».

Глаз добавил, что продуктивным может быть только взаимоуважительный диалог, и Белоруссия к нему готова.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Белоруссии сразу после выборов президента республики, состоявшихся 9 августа, по всей стране начались массовые протесты недовольных с итогами голосования. Митинги и протестные акции продолжаются в республики до сих пор. Так, в ходе митинга 28 сентября в Белоруссии сотрудниками правопорядка было задержано свыше 340 человек.

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