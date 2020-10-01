Томск, , 15:26 — REGNUM На должность военного комиссара Томской области приказом министра обороны России Сергея Шойгу назначен Сергей Егерь. Как сообщили ИА REGNUM 1 октября в областной администрации, новый военком прибыл в регион.

Ранее Сергей Егерь возглавлял военный комиссариат Абакана.

Уточняется, что Егерь уже начал знакомство с коллективом и документами. К исполнению своих обязанностей он приступит после подписания ведомственного акта о приемке-передаче дел.

Напомним, с 2010 года военным комиссаром Томской области являлся Юрий Жуков. Замгубернатора Томской области по вопросам безопасности Игорь Толстоносов поблагодарил Жукова за безупречную службу.

Как сообщало ИА REGNUM, нового военкома назначили в Чувашии.

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