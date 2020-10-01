Джакарта, , 15:23 — REGNUM Индонезия призывает Азербайджан и Армению прекратить вооруженные контакты в Нагорном Карабахе, сообщает Antara.

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«Индонезия призывает обе стороны проявлять сдержанность, соблюдать режим прекращения огня, способствовать диалогу и разрешать конфликты мирным путем в соответствии с международным правом и существующими резолюциями Совета Безопасности ООН», — говорится в призыве, переданном министерством иностранных дел Индонезии.

Индонезия также призывает Азербайджан и Армению вернуться за стол переговоров.

Правительство Индонезии также обратилось к согражданам в Азербайджане и Армении с призывом всегда соблюдать правила, установленные местным правительством, и всегда поддерживать связь с посольством Индонезии.

По данным посольства Индонезии в Баку, в настоящее время в Азербайджане проживает 130 граждан Индонезии. Между тем, согласно записям посольства Индонезии в Киеве, в Армении находятся двое граждан Индонезии. Все граждане Индонезии находятся в безопасном состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, вице-президент Индонезии Мааруф Амин заявил, что экспорт индонезийского пальмового масла снизился во время пандемии.

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