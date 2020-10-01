Ровно, Украина, 1 октября 2020, 15:36 — REGNUM Вопрос масштабных пожаров на подконтрольной Украине территории ЛНР не следует объединять с боевыми действиями в регионе. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский 1 октября, общаясь с журналистами во время поездки в Ровенскую область.
Зеленский отметил, что 2020 год выдался богатым на различные катаклизмы, а «пожары в Луганской области», к сожалению, не первые. Президент Украины также добавил, что причину пожаров установит полиция.
Напомним, с 30 сентября на подконтрольной Украине части ЛНР бушуют пожары. Они охватили территорию площадью около 10 тыс. гектаров.
Как сообщила пресс-служба МВД Украины, ранее в зоне бедствия были найдены тела девяти погибших. Более тысячи человек эвакуированы.
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