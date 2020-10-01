Киев, , 15:21 — REGNUM Китай уверенно занял первую строчку в рейтинге крупнейших торговых партнеров Украины, заявляет президент страны Владимир Зеленский.

Об этом он сообщил в интервью китайскому информационному агентству «Синьхуа», фрагменты из которого 1 октября опубликовала пресс-служба офиса президента.

Зеленский подчеркнул, что в прошлом году товарооборот между странами составил около $13 млрд.

«Все увереннее Китай выходит на ведущие позиции среди основных экспортных партнеров Украины. Убежден, что текущие показатели могут быть существенно увеличены», — заявил он, добавив, что Киев усиленно работает над тем, чтобы выйти из категории исключительно «сырьевого» поставщика.

Также Зеленский заявил, что Украина имеет потенциал для сотрудничества с Китаем в различных сферах, «сопоставимый или даже больший, чем у многих других восточноевропейских стран».

Президент добавил, что сфера интересов Украины в сотрудничестве с Китаем всегда была чрезвычайно широкой, но сейчас «новые времена диктуют новые требования, поэтому стороны должны вдохнуть в наши отношения новую жизнь».

ИА REGNUM напоминает, что в этом интервью Зеленский заявил, что для него было бы «большой честью» посетить с официальным визитом «волшебный Китай».