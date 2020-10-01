Москва, , 15:12 — REGNUM Чехарда в пенсионной системе России продолжиться еще в течение нескольких лет. Как передает корреспондент ИА REGNUM 1 октября, об этом заявил глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).

«Полагаю, что чехарда с накопительной пенсией продолжится еще ближайшие несколько лет хотя бы потому, что многочисленные попытки найти это сбалансированное решение до сих пор ни к какому конкретному результату не привели», — заявил Нилов.

Ранее ФНПР предложила вывести накопительную часть или обязательной пенсионной системы из-за регулярного продления «заморозок».

Нилов напомнил, что правительство уже несколько лет пытается подобрать новый механизм формирования добровольной накопительной пенсии и обеспечить поступление дополнительных средств в НПФ от граждан, чтобы затем формировать инвестдоход и увеличивать размер пенсионных накоплений.

«Предложенный правительством формат автоподписки, то есть автоматическое формирование добровольной накопительной пенсии, встретил категорическое неприятие у всех фракций Госдумы. Сегодня и Банк России, и правительство находятся в поиске сбалансированного решения. Мое мнение — при сегодняшнем уровне недоверия к НПФ, к ПФР, к пенсионной системе, а особенно после пенсионной реформы будет крайне сложно сагитировать людей добровольно формировать себе накопительную пенсию. Конечно, если только не предложить какие-то сверхпрозрачные и сверхпривлекательные условия», — рассуждает парламентарий.

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