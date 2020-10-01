Киев, , 15:11 — REGNUM 57% украинцев в целом не доверяют официальной статистике о количестве инфицированных коронавирусом COVID-19.

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Об этом свидетельствуют данные опроса компании Research & Branding Group, обнародованные сегодня, 1 октября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Интересно, что из данной группы 34% граждан считают, что в официальных данных преувеличено число зараженных, а 23% — что приуменьшено.

Вместе с тем, доверяют официальным данным о количестве инфицированных коронавирусом 28% опрошенных, еще 14% — не определились со своими мнением по данному вопросу.

Социологи отмечают, что опрос компании Research & Branding Group проводился в период с 5−15 сентября 2020 год среди 1801 респондентов по всей Украине, максимальная погрешность выборки не превышает 2,4%.

Напомним, что ранее в ходе другого соцопроса украинцы выразили свое отношение к гипотетической вакцине, защищающей от коронавируса. Так, готовы воспользоваться бесплатной вакциной 35% опрошенных, точно не делали бы вакцинацию 50% респондентов, а еще 15% — не определились.