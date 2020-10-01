Киев, 1 октября 2020, 15:23 — REGNUM Обсуждение вопросов, связанных с обменом пленными, во время встречи Трёхсторонней контактной группы (ТКГ) не принесло результата. Об этом заявила спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ на Украине и в ТКГ Хайди Грау. Заявление Грау опубликовано на официальном сайте ОБСЕ.
Представитель ОБСЕ заявила, что решение гуманитарных вопросов не может иметь политические условия.
Напомним, ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак анонсировал проведение обмена удерживаемыми лицами в формате 100 на 100.
Читайте также: На Украине рассказали о возможном обмене задержанными с РФ
Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководитель украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук призвал представителя РФ Бориса Грызлова не выдвигать Украине ультиматумов. При этом встреча группы длилась около четырёх часов и завершилась безрезультатно.
Читайте ранее в этом сюжете: «Мы не в СССР». Кравчук призвал РФ «не выдвигать ультиматумов» Украине