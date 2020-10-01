Киев, , 15:23 — REGNUM Обсуждение вопросов, связанных с обменом пленными, во время встречи Трёхсторонней контактной группы (ТКГ) не принесло результата. Об этом заявила спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ на Украине и в ТКГ Хайди Грау. Заявление Грау опубликовано на официальном сайте ОБСЕ.

«Рабочая группа по гуманитарным вопросам рассматривала вопросы, связанные с взаимным освобождением и обменом связанных с конфликтом лиц. Обсуждение закончилось безрезультатно», — сказано в сообщении.

Представитель ОБСЕ заявила, что решение гуманитарных вопросов не может иметь политические условия.

Напомним, ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак анонсировал проведение обмена удерживаемыми лицами в формате 100 на 100.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководитель украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук призвал представителя РФ Бориса Грызлова не выдвигать Украине ультиматумов. При этом встреча группы длилась около четырёх часов и завершилась безрезультатно.

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