Абуджа, , 15:15 — REGNUM Президент Нигерии Мухаммаду Бухари призвал к единству во время празднования 60 лет со дня обретения страной независимости. Об этом 1 октября сообщает BBC Africa со ссылкой на телевизионное обращение президента.

Нигерия обрела независимость от Великобритании 1 октября 1960 года. Семь лет спустя в стране разразилась гражданская война, в ходе которой сепаратисты из юго-восточных регионов предприняли попытку сформировать независимое государство Биафра. Миллионы человек были убиты еще до окончания войны в 1970 году. Между севером и югом Нигерии до сих пор сохраняется напряженность, а между этническими группами регионов существует соперничество.

«Глубинная причина большинства проблем, с которыми мы сталкиваемся как нация, заключается в нашем последовательном повторении искусственных линий разломов, которые мы защищали и позволяли им гноиться», — заявил президент Бухари в телевизионном обращении в четверг.

Он пообещал «укрепить демократию» и призвал к патриотизму. Президент предположил, что население Нигерии, которое в настоящее время составляет около 200 миллионов человек и по прогнозам к 2050 году оно станет третьим по величине в мире, является одновременно проблемой и активом для страны.

Бухари сказал, что доходы Нигерии упали на 60% в этом году в основном из-за падения мировых цен на нефть на фоне пандемии коронавируса. По его словам, правительству страны удалось сохранить темпы развития экономики, несмотря на скудные ресурсы и «непропорционально» большие расходы на решение проблем в сфере безопасности.