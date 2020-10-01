Анкара, , 15:14 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал призыв Минской группы ОБСЕ прекратить бои в Нагорном Карабахе. Об этом он заявил 1 октября во время выступления в парламенте.

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Минская группа, подчеркнул турецкий лидер, должна сначала потребовать выхода Армении с оккупированной территории Нагорного Карабаха.

«Недопустимо, что теперь Минская группа требует прекращения огня в Нагорном Карабахе», — сказал Эрдоган.

Напомним, Минская группа ОБСЕ была создана в 1992 году для поиска путей мирного урегулирования карабахского конфликта. Сопредседатели Минской группы — Россия, Франция и США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон предложили Минскую группу ОБСЕ в качестве площадки для диалога конфликтующих в Карабахе сторон.

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