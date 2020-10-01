Вильнюс, , 14:55 — REGNUM В Белоруссии на сегодняшний день не осталось независимых СМИ. Получить объективную информацию жители страны могут только из зарубежной прессы. Такое мнение перед журналистами в Вильнюсском университете высказала бывшая кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, сообщает национальное радио LRT.

«Независимых СМИ, которые не занимались бы пропагандой не осталось», — подчеркнула Тихановская.

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В качестве примера она привела отзыв лицензии у сетевого издания tut.by. По словам представителя оппозиции, это показывает нежелание властей Белоруссии, чтобы «белорусский народ знал правду».

«Белорусы сами всё понимают и следят за теми источниками, которые считают нужными для себя», — уверена Тихановская.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле в ходе встречи с представителями крупнейших белорусских СМИ президент республики Александр Лукашенко заявлял, что наличие государственных средств массовой информации является важным фактором для рынка массмедиа, поэтому их число сокращаться не будет. Напротив, Лукашенко уверен, что этот сектор необходимо расширять.

Также глава государства пообещал навести порядок со свободой слова в республике, подчеркнув, что наличие свободы слова не обозначает вседозволенности.

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