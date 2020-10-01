Куала-Лумпур, , 14:55 — REGNUM Правительство Малайзии ратифицировало договор о запрещении ядерного оружия в офисе министерства иностранных дел, сообщает Antara.

«Сегодня я подписал ратификационную грамоту от имени правительства Малайзии на церемонии в Путраджайе», — заявил министр иностранных дел Малайзии.

Договор о запрещении ядерного оружия запрещает всю деятельность, связанную с ядерным оружием, включая разработку, испытания, производство, приобретение, владение, накопление, использование и развертывание.

«Ратификация договора — это реальная попытка Малайзии продвинуть дело о ядерном разоружении на международной арене», — говорится в заявлении МИД Малайзии.

Малайзия способствует вступлению договора в силу и призывает другие страны последовать ее примеру. На сегодняшний день договор ратифицировали 46 стран.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее группа ученых-медиков в Малайзии призвала власти страны отказаться от проведения выборов в 2020 году из-за пандемии.

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