Москва, , 15:16 — REGNUM Решение правительства Белоруссии о ведении санкций против стран Прибалтики побудило бурное обсуждение среди пользователей сети. Граждане России выразили своё мнение в комментариях 1 октября в сервисе Яндекс.Новости.

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Многие комментаторы заявили, что данные меры давно назрели. Граждане уверены, что страны Прибалтики на протяжении долгого времени ведут целенаправленную работу по воздействую на внутреннюю политику Белоруссии и в связи с этим было необходимо их вразумить.

«Да вообще давно нужно было так делать. Кто вообще в мире, где царит перепроизводство отдаёт свои объёмы на сторону? А уж тем более тем, кто из года в год под тебя копает», — пишет пользователь Алексей.

Большая часть людей выразила поддержку решению властей республики. По их мнению, это благоприятно повлияет не только на внутреннюю обстановку в Белоруссии, но и на отношения с Россией, где за счёт этого могут появиться рабочие места и новая инфраструктура.

«Правильно сделал! Транзит пойдёт через Российские порты, развитие инфраструктуры, рабочие места. Растаможка опять-таки не нужна будет как в Прибалтике. Вот и выгода! В Россия как партнёр ещё никогда не подводила, слово-дело!», — пишет пользователь по псевдонимом DEN.

Некоторые пользователи считают, что санкции от Белоруссии поставят Прибалтику перед фактом того, что они теряют очень важного партнёра. Более того, больше всего в этой ситуации может выиграть Российская Федерация.

«Прибалтам хватит и того, что отгрузки в их порты прикрыли. Это окончательно добьет их морскую логистику, всё через Усть-Лугу пойдет», — пишет Алёна С.

Но нашлись и те кто не оценил такой подход со стороны Лукашенко. Граждане думают, что санкции против стран Прибалтики отразятся только на гражданах Белоруссии и только в негативном ключе.

«Выглядит очень странно, как и в России. такой же абсурд. ничего плохого не будет от этого странам Запада. Как всегда в таких случаях останется крайним только народ», — пишет пользователь «Шторм».

И всё-таки большинство комментаторов написали слова поддержки решения Лукашенко. По их видению, это станет хорошим уроком для прибалтийских стран и побудит их в будущем вести себя более деликатно с Белоруссией.

«Красавцы! не только странам ЕС этот делать. Сейчас если и против нас введут, то мы в ответ тоже санкциями закидаем. ЕС не понимает, что не хорошо поступает и что может получить ответ», — пишет пользователь под псевдонимом «Хочу Спать».

Напомним, 29 сентября стало известно, что правительство Белоруссии ввело ответные санкции в отношении Литвы, Латвии и Эстонии. Порядка сотни чиновников из этих стран получили ряд ограничений со стороны республики.