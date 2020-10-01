Баку, , 14:50 — REGNUM Президенты Азербайджана и Белоруссии Ильхам Алиев и Александр Лукашенко обсудили обстановку в зоне нагорно-карабахского конфликта в телефонном разговоре 1 октября. Об этом сообщает пресс-служба азербайджанского лидера.

Следите за развитием событий в трансляции: «Бои в Нагорном Карабахе — все новости»

Инициатором разговора выступила белорусская сторона. Лукашенко спросил у Алиева о том, что происходит на линии соприкосновения между Арменией и Азербайджаном.

Алиев сообщил о гибели военнослужащих и 17 мирных жителей, ранениях более 50 мирных жителей в результате «массированного артиллерийского обстрела» со стороны Армении.

«Азербайджанская сторона проводит контрнаступательные операции», — пояснил он.

Алиев подчеркнул, что позиции Азербайджана обстреливаются с территории Армении, и назвал это категорически недопустимым.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 сентября Алиев заявил, что Азербайджан прекратит боевые действия в Нагорном Карабахе только после вывода с этой территории армянских войск.

Читайте также: Алиев: мир в Карабахе возможен только при выводе войск Армении