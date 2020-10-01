Москва, , 14:37 — REGNUM Сообщения о возможной военной поддержке одной из сторон конфликта в Нагорном Карабахе носят провокационный характер, заявил 1 октября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

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"Мы считаем, что любые заявления о возможной военной поддержке одной из сторон носят скорее провоцирующий характер для дальнейшей эскалации напряженности», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Представитель Кремля уточнил, что любое участие третьих стран в этом противоборстве тоже может иметь крайне негативные последствия.

Как сообщало ИА REGNUM, обострение нагорнокарабахского конфликта началось 27 сентября, и продолжается до сих пор. Армения обвинила Азербайджан в наступлении на НКР и обстреле населенных пунктов республики, включая ее столицу. Азербайджан в свою очередь заявил о контрнаступлении в ответ на действия Еревана.

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