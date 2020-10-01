Краснодар, , 14:35 — REGNUM Главой города-курорта Анапа Краснодарского края избран Василий Швец. Решение депутаты Совета города приняли 1 октября, сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Всего на пост изначально были зарегистрированы три кандидата, один из них позже оказался. Двое оставшихся — и.о. главы Анапы Василий Швец и руководитель сельхозпредприятия «Новая земля» Александр Колесников — представили депутатам свои программы. По результатам тайного голосования решением депутатского корпуса главой Анапы единогласно избран Василий Швец.

Как сообщало ИА REGNUM, Василий Швец ранее занимал пост заместителя губернатора Краснодарского края. Должность исполняющего обязанности главы Анапы он занял после отставки с этого поста Юрия Полякова.

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