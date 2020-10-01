Минск, , 14:34 — REGNUM Посол США в России Джон Салливан неоднократно призывал российских официальных лиц «постараться уговорить президента Лукашенко принять предложение ОБСЕ выступить в качестве посредника между правительством и оппозицией». Об этом он заявил в интервью «Интерфаксу», опубликованном в четверг 1 октября.

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"Позвольте мне сразу сказать, что события в Белоруссии не являются предметом спора между США и Россией или между Западом и Россией. Думаю, что мы наблюдаем мирное выражение воли белорусского народа, возражающего против нечестных выборов и последующего насилия со стороны силовых структур, что представляет из себя серьезные нарушения прав человека», — сказал посол США.

Он заверил, что «обвинения в наращивании военных сил Соединенными Штатами или НАТО на границах Белоруссии не соответствуют действительности и являются совершенно безосновательными. Равно как и обвинение в том, что США, или какие бы то ни было западные страны или члены НАТО пытаются раздуть в Белоруссии «цветную революцию» являются ложными и безосновательными».

Салливан уверен, что происходящее сейчас в Белоруссии — это «реакция белорусского народа на нечестные выборы и насилие со стороны государства. Это не результат подстрекательства со стороны США».

«И я отдельно сказал своим российским коллегам, что мы не относимся к этому как к столкновению США и России в Белоруссии. Мы хотим мирного разрешения ситуации в Белоруссии без вмешательства какого бы то ни было стороннего государства», — сказал представитель официального Вашингтона.

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«Я первым готов признать тесные исторические, социальные и политические связи России и Белоруссии. Все, в чем заинтересованы США, — это мир, не вмешательство во внутренние дела Белоруссии, а уважение чаяний и прав белорусского народа и соблюдение этих прав. Такой была наша последовательная позиция в ходе обсуждений с представителями правительства России», — резюмировал посол.

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Напомним, Александр Лукашенко построил свою президентскую кампанию на антироссийской платформе, заявляя прямо и через своих подчинённых об исходящих от России угрозах. Он заявлял о наличии в другой части Союзного государства неких «кукловодов» оппозиционного движения. После объявления итогов президентской кампании Лукашенко резко сменил вектор тех же обвинений в адрес Запада, не признавшего его легитимным президентом.

С 9 августа в Белоруссии проходят массовые акции протеста противников бессменного правления Александра Лукашенко, который занимает президентское кресло с 1994 года. Манифестанты требуют новых честных выборов президента, прекращения полицейского террора и освобождения политзаключённых. Лукашенко также обвинил страны ЕС и США в дестабилизации обстановки в Белоруссии. Эти обвинения поддержал директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

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