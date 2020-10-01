Москва, , 14:32 — REGNUM Интервью блогера Навального немецкому изданию полностью раскрывают и его суть, и подноготную всей постановки с якобы отравлением «Новичком», оппозиционер оказался неблагодарной марионеткой в руках западных игроков. Как передает корреспондент ИА REGNUM 1 октября, об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДРП).

«Весьма точные оценки высказываниям бывшего пациента клиники «Шарите» дали уже и председатель Госдумы Вячеслав Володин, и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков: с Навальным работают иностранные спецслужбы, он получает указание из ЦРУ. Но только роль ему западные кураторы отводят весьма незавидную — предателя и провокатора», — отметил Слуцкий.

Кейс Навального давно перешел из одной истории болезни в историю неописуемой по наглости и абсурдности международной провокации, говорит парламентарий.

«Почерк Солсбери, откровенные «белые пятна» при восстановлении всех событий мифического нападения на блогера, отказ от выполнения обязательств Германии по сотрудничеству в рамках предоставления правовой помощи, очередные угрозы антироссийских санкций, как кульминация — обвинения Путина из уст спасенного российскими пилотами и медиками, — все это за гранью приличий. Запад использует Навального как пешку для дальнейшего давления на Россию и политизации вопроса продвижения проекта «Северный поток-2», — заявил глава комитета Госдумы.

Оппозиционер Алексей Навальный заявил в интервью немецкому журналу Der Spiegel, что за его предполагаемым отравлением стоит президент России Владимир Путин. По его словам, других версий у него нет.

Читайте ранее в этом сюжете: Володин назвал Навального подлецом: Путин спас ему жизнь