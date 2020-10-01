Минск, , 14:31 — REGNUM Вопросы привлечения инвестиций в Белоруссию обсудили 1 октября в Минске Александр Лукашенко с председателем совета директоров компании Emaar Properties Мухаммедом Али аль-Аббаром. По итогам было заявлено о перспективе многомиллиардных вложении в различные проекты.

Лукашенко сообщил, что около года назад договорился с арабским гостем о совместной работе. Теперь же, «те инвестиции, которые вы планируете осуществить, нам очень кстати сегодня», отметил он.

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«Тогда был задуман ряд проектов, которые вы взяли в проработку и готовы были осуществить в Белоруссии, начиная от сельского хозяйства и заканчивая строительством крупных инфраструктурных объектов, — сказал Лукашенко. — Мы договаривались с вами, что этой осенью после президентских выборов встретимся и окончательно расставим все точки над «i». И вот за это я вам благодарен, что вы пунктуально, как договорились, приехали в этот день».

Лукашенко анонсировал «очень большие» объёмы работ в Белоруссии, которую он в начале года называл «Восточной Швейцарией» и «Швейцарией Восточной Европы».

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Как сообщает пресс-служба президента Белоруссии, на переговорах присутствовал Виктор Лукашенко — помощник президента по национальной безопасности и доверенное лицо в контактах Минска с арабскими режимами.

Лукашенко напомнил про обещание Мухаммеда Али аль-Аббара построить в Белоруссии самые красивые здания и сооружения, которые будут визитной карточкой ОАЭ в центре Европы.

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