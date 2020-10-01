Новосибирск, , 14:25 — REGNUM Татарский районный суд Новосибирской области удовлетворил иск прокуратуры о взыскании с бывшего главы муниципалитета причинённого преступлением ущерба. Речь идёт о почти 33 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в прокуратуре региона.

Суд (сс) succo

В ведомстве уточнили, что основанием для направления иска послужил вступивший в силу приговор по уголовному делу в отношении главы муниципалитета, который был признан виновным по статье «Превышение должностных полномочий».

Установлено, что в 2013 году между администрацией Татарского района и «Корпорацией «СтройСиб» были заключены пять муниципальных контрактов на строительство 37 квартир в двух многоквартирных домах. Чиновник зная, что оплата производится после принятия объекта в эксплуатацию, без оснований подписал реестры платежных поручений на сумму более 35 млн рублей. Деньги были перечислены в организацию, которая не исполнила обязательства и дома не построила. В результате дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, остались без квартир.

Решение суда в силу ещё не вступило.