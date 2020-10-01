Ереван, , 14:21 — REGNUM Военные Азербайджана наносят артиллерийские удары по мирным жителям в городе Гадруте, который находится на территории Карабаха. Такое заявление сегодня, 1 октября, сделали в министерстве обороны Армении.

Арцрун Ованнисян. «Азербайджанцы вновь бьют по мирным жителям. По Гадруту бьет артиллерия», — написал на своей странице в Facebook официальный представитель армянского военного ведомства

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Как сообщало ИА REGNUM, очередное обострение давнего конфликта в нагорном Карабахе произошло утром 27 сентября. На линии соприкосновения начались активные боестолкновения между военными Армении и Азербайджана, которые не прекращаются до сих пор.