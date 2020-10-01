Додома, , 14:21 — REGNUM В общей сложности 80 155 избирательных участков в Танзании подготовили к открытию для проведения голосования на всеобщих выборах, которые состоятся 28 октября. Об этом сообщает Daily Monitor Uganda со ссылкой на заявление представителя избирательной комиссии Танзании.

Мбарук Салим Мбарук, заместитель председателя Национальной избирательной комиссии, сказал, что 79 670 из 80 155 избирательных центров были учреждены в материковой Танзании и 485 центров — на архипелаге Занзибар.

«Каждый из избирательных участков будет обслуживать менее 500 избирателей», — сказал Мбарук на заседании организаторов выборов в столице страны, Додоме.

Он сказал, что были приняты меры для избирателей с ограниченными возможностями, включая глухонемых, инвалидов и пожилых людей. Гивенс Асвайл, глава департамента информации и просвещения избирателей, сказал, что подготовка к выборам идет полным ходом.

«Избирательная комиссия начала получать оборудование для избирательных участков, а избирательные бюллетени будут доставлены ближе к выборам», — сказал Асвайл. По данным комиссии, около 29 миллионов танзанийцев зарегистрировались для участия в выборах в этом году, по сравнению с примерно 23 миллионами избирателей, зарегистрированными в 2015 году. Население Танзании составляет около 57 миллионов человек.

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