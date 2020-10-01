Москва, , 14:18 — REGNUM Совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ проведет 1 октября президент России Владимир Путин. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Президент работает в Ново-Огарево, сегодня день непубличной работы: встречи и так далее. Достаточно скоро будет совещание с постоянными членами Совбеза», — заявил пресс-секретарь.

Также Песков уточнил, что данное совещание будет проведено в режиме видеосвязи и добавил, что по его итогам будет сообщено о вопросах, которые там обсуждали.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что блогер Алексей Навальный, находясь на лечении в Германии, работал со специалистами ЦРУ.