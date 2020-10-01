Москва, , 14:17 — REGNUM Президенты России, Франции и США Владимир Путин, Эммануэль Макрон и Дональд Трамп готовят совместное заявление в связи с конфликтом вокруг Нагорного Карабаха. Об этом сообщил 1 октября пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков.

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Песков рассказал, что о подготовке совместного заявления президент Владимир Путин сообщил постоянным членам Совета безопасности России на совещании. Ситуации в Нагорном Карабахе на совещании было уделено особое внимание, Путин выразил крайнюю обеспокоенность из-за непрекращающихся боёв.

«Владимир Путин проинформировал участников совещания о подготовке совместного заявления президентов России, США и Франции по Нагорному Карабаху», — сказал представитель Кремля.

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