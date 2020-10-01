Баку, , 14:09 — REGNUM МИД Азербайджана опровергло информацию о переброске в республику наемников из Сирии.

Следите за развитием событий в трансляции: «Бои в Нагорном Карабахе — все новости»

«Мы решительно отвергаем подобные утверждения и подчеркиваем, что азербайджанская армия не нуждается ни в каких сторонних силах для обеспечения территориальной целостности страны», — сообщили в МИД.

В азербайджанском внешнеполитическом ведомстве добавили, что против Баку ведется информационная кампания.

Как сообщало ИА REGNUM, обострение нагорнокарабахского конфликта началось 27 сентября, и продолжается до сих пор. Армения обвинила Азербайджан в наступлении на НКР и обстреле населенных пунктов республики, включая ее столицу. Азербайджан в свою очередь заявил о контрнаступлении в ответ на действия Еревана.

Читайте также: Журналисты газеты Le Monde попали под обстрел в Нагорном Карабахе