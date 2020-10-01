Тбилиси, , 14:18 — REGNUM Лидер оппозиционной партии «Европейская Грузия» Давид Бакрадзе заявил, что отказывается после парламентских выборов вступать в коалицию с правящей партией «Грузинская мечта». Об этом политик рассказал 1 октября на брифинге по случаю представления предвыборной программы партии.

«Европейская Грузия» обязуется не вступать в коалицию с Бидзиной Иванишвили и «Грузинской мечтой». Во-вторых, мы не поддержим Михаила Саакашвили на посту премьер-министра», — сказал Бакрадзе.

Он также заявил, что в случае победы «Европейской Грузии» на выборах, которые должны пройти 31 октября, партия добьется снижения налогов в стране, создания 100 тысяч рабочих мести и повышения пенсий в два раза.

Напомним, согласно данным социологических опросов, в Грузии на выборах основная борьба будет между «Грузинской мечтой», председателем которой является крупнейший в стране бизнесмен Иванишвили и «Единым национальным движением», где в качестве кандидата на пост премьер-министра выдвинули Саакашвили.

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