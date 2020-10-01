Нижний Новгород, , 14:00 — REGNUM Ранним утром 1 октября в домах у оппозиционеров Нижнего Новгорода прошли обыски. Об этом сообщила журналист Наталья Резонтова в социальных сетях.

Откройте, полиция Иван Шилов © ИА REGNUM

Обыски состоялись в домах у зампредседателя отделения партии «Яблоко» Алексея Садомовского, бывшего сотрудника штаба Навального Дмитрия Силивончика, активистов Юрия Шапошникова, Михаила Бородина и вискария нижегородского Храма летающего макаронного монстра Михаила Иосилевича.

Газета «КомменсантЪ» сообщает об обысках у журналиста Ирины Славиной и координатора штаба Навального в Нижнем Новгороде Романа Трегубова.

По итогам обыска Садомовский сообщил, что у него изъяли шесть ноутбуков, три флэшки и смартфон.

«Ворвавшись в квартиру, заломали, начали бить об пол, вывихнули руку, хотя я сразу акцентированно говорил, что не сопротивляюсь. Насколько же они боятся независимой политики. Два месяца назад испугались, что я выиграю выборы, и не пустили меня в них участвовать, теперь решили давить силовыми методами. Злобные трусы», — написал он в соцсети.

Журналист и кандидат от партии «Яблоко», не прошедшая в гордуму Наталья Резонтова возмутилась действиями силовиков и предположила, что «связи между облавами никакой, но дело стряпать будут, вероятно, одно».

Нижегородская полиция обыски пока не комментирует. Телеграм канал «Нижегородская гильотина», контент которого состоит из критики нижегородской оппозиции, утверждает, что все обыскиваемые являются сторонниками Михаила Ходорковского.

«Открытая Россия» Ходорковского выступает организатором и спонсором протестных акций в Нижнем Новгороде», — утверждают анонимные авторы ТГ-канала.

По данным источника «КоммерсантЪ» обыски могут быть связаны с деятельностью московской «Школы местного самоуправления».

Организация раннее проводила лекции в храме летающего макаронного монстра. Организатором школы является депутат Совета депутатов Тимирязевского района Москвы Юлия Галямина, которую обвиняют в неоднократном нарушении правил проведения массовых акций.

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