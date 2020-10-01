Москва, , 13:58 — REGNUM Хотя формальной причиной для решения США не присоединяться к санкциям против Лукашенко стала несогласованная позиция в ЕС, очевидно, что на финише предвыборной гонки в США протесты в Белоруссии не входят в повестку дня политической элиты, и как результат — принятие данного решения, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Сергей Переход.

«С другой стороны, резкий разворот могли вызвать договоренности о невмешательстве России в конфликт между Арменией и Азербайджаном.

Стоит отметить, что в Европе главным противником введения санкций стал Кипр, который имеет тесные финансовые связи с Белоруссией.

По итогам 2019 года Кипрвышел на первое место по объему иностранных инвестиций ($271,7 млн), опередив Россию.

Для российского финансового рынка это хорошая новость, и она уже отразилась на курсе рубля к доллару — в ближайшее время он может укрепиться сначала до 76,30, а после — и до 75,10 руб./доллар», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, США решили не вводить санкции, подобные тем, что ввели Великобритания и Канада в отношении президента Белоруссии Александра Лукашенко и его приближенных.

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