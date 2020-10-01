Москва, 1 октября 2020, 13:58 — REGNUM Хотя формальной причиной для решения США не присоединяться к санкциям против Лукашенко стала несогласованная позиция в ЕС, очевидно, что на финише предвыборной гонки в США протесты в Белоруссии не входят в повестку дня политической элиты, и как результат — принятие данного решения, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Сергей Переход.
Как сообщало ИА REGNUM, США решили не вводить санкции, подобные тем, что ввели Великобритания и Канада в отношении президента Белоруссии Александра Лукашенко и его приближенных.
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