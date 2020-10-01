Стокгольм, , 13:59 — REGNUM Похоже, что октябрь для правительства Швеции, возглавляемого «Социал-демократами» и «Зелеными», начался далеко не на позитивной ноте, так как свою готовность блокировать, по крайне мере, один из пунктов бюджета уже обнародовали две парламентские партии. 1 октября в эфире SVT политический обозреватель Матс Кнутсон поделился своими соображениями на этот счет.

Ранее лидер «Христианских демократов» Эбба Буш сообщила, что ее партия готова присоединиться к «Левым» и заблокировать предложение правительства о предоставлении налоговых льгот для работодателей, трудоустраивающих молодежь. Данная антикризисная мера в условиях нестабильной ситуации на шведском рынке труда в условиях пандемии коронавируса будет стоить бюджету 9 миллиардов крон (€853 млн).

В свою очередь, Буш уже заявила, что данная мера является «дорогой, неэффективной и слишком узконаправленной».

»Вместо этого Христианские демократы хотят сократить налоговые отчисления всех работодателей, трудоустраивающих безработных», — объяснил Кнутсон.

Теперь чтобы блокировать предложение правительства, необходимо, чтобы «Умеренные» и «Шведские демократы» также поддержали «Христианских демократов» и «Левых». Кнутсон считает, что пока «Умеренные» настроены скептически, но «Христианские демократы» надеются оказать давление и собрать большинство в Риксдаге, чтобы сорвать планы правительства.