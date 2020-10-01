Москва, , 13:50 — REGNUM Блогер Алексей Навальный, находясь на лечении в Германии, работал со специалистами ЦРУ. Об этом 1 октября заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Не пациент (Навальный — прим. ИА REGNUM) работает с западными спецслужбами, а западные спецслужбы работают с ним», — уточнил представитель Кремля.

Ранее Алексей Навальный обвинил президента России Владимира Путина в причастности к своему «отравлению». Дмитрий Песков назвал подобные обвинения недопустимыми и безосновательными.

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