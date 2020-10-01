Стокгольм, , 13:56 — REGNUM Лидер «Христианских демократов» Эбба Буш заявила о готовности сотрудничать с «Левыми», чтобы блокировать предложение правительства Швеции о сокращении налоговых платежей для работодателей, трудоустраивающих молодежь. Об этом 1 октября сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

Напомним, что в соответствии с предложенным четырьмя партиями проектом бюджета Швеции на 2021 год, сокращения налогов для данной категории работодателей оценивается в 9 миллиардов крон (€853 млн).

«Левые» сразу раскритиковали данную антикризисную меру властей, направленную на сглаживание последствий критической ситуации на рынке труда в условиях продолжающейся пандемии коронавируса. Теперь и лидер «Христианских демократов» Буш заявляет о том, что переговоры между двумя партиями по данному вопросу уже ведутся.

По ее мнению, такая мера является «дорогой, неэффективной и слишком узконаправленной».