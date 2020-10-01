Вильнюс, , 13:49 — REGNUM Переориентация грузовых потоков Белоруссии с литовского порта Клайпеда на российские порты является экономически невыгодной для белорусской стороны. Такое мнение 1 октября высказал глава правительства Литвы Саулюс Сквернялис в эфире радиостанции Ziniu radijas.

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«Абсолютно все экономические параметры указывают на то, что ни по насыпным грузам, ни по нефтепродуктам переориентация Белоруссии на российское направление себя не оправдает», — заявил он и добавил, что, по его мнению, такое решение было бы для Минска «еще одним крахом».

При этом Сквернялис не исключил такой возможности, назвав власть в Белоруссии «диктатурой», а возможное решение переориентировать грузовые потоки страны на порты РФ — «политическим».

Также премьер-министр Латвии отметил, что считает, что экономика Белоруссии «полностью зависит от России».

«Терять в такой ситуации источник самостоятельных доходов неразумно», — подчеркнул Сквернялис.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее, в августе, президент Белоруссии Александр Лукашенко из-за политики Литвы, направленной на поддержку протестующих в белорусских городах и оппозиции республики, поручил правительству подготовить предложения о переориентации торговых потоков с порта в Клайпеде на другие маршруты. При этом, как сообщали в латвийском порту, там до сих пор не отмечено сбоев с грузопотоком из Белоруссии.