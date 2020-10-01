Москва, , 14:04 — REGNUM Заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна по поводу того, что республика желает построить с Россией качественно новые отношения, вызвало обсуждение в сети. Пользователи оставили соответствующие комментарии 1 октября в сервисе Яндекс.Новости.

Многие граждане заметили, что Армения резко захотела выстраивать отношения с Российской Федерацией только в момент обострения конфликта в Нагорном Карабахе. По мнению людей, Пашиняну не стоит забывать то, как Армения вела себя по отношению к России ранее.

«Стал замечать, что после того как соседним с Россией государствам становится нехорошо, то те сразу начинают «строить хорошие отношения» с Россией. Но не будем забывать, что с приходом Пашиняна антирусские настроения в Армении усилились, вещание наших каналов уменьшилось в разы, и даже некоторые требовали вывести нашу военную базу. По-сути Армения Пашиняна переориентировалась на Запад», — пишет Роман С.

Часть людей почитала, что властям России следовало бы вести себя более цинично в вопросах взаимодействия с соседними странами. По мнению граждан, излишне добрые отношения в сложившихся условиях лишь разбаловали Армению, что в итоге и привело к обострению в Нагорном Карабахе.

«Что-то раньше Пашинян не горел желанием с Россией сближаться. А так это все пустая болтовня призванная заручиться российской военной поддержкой. Потом конфликт утихнет, и они снова начнут плевать на наш порог! Надо помогать впредь всем этим беззащитным народам на жестких кабальных условиях! Мы вам поможем, но вы сделаете все, что мы вам скажем! Разбаловали мы их братскими отношениями. Надо вести себя цинично и с выгодой для себя, как это делает Европа и США на подконтрольных территориях», — пишет Олег В.

Отдельные пользователи припомнили и армянскому обществу недавнее негативное отношение к России. К примеру, не так давно по улицам Еревана можно было встретить людей с призывами отказаться от взаимоотношений с Россией.

«А че так??? Как припекает, так давайте дружить! На фиг нам такие друзья, двуличные… и врагов не надо!!! Забыли что ли, как молодёжь ваша плакаты против России таскали по площадям? Прямо бесят меня такие «други», — пишет пользователь Alena.

Тем не менее нашлись и те, кто призвал дать Армении еще один шанс. Но предоставить ей этот шанс нужно с определёнными условиями. В первую очередь граждане считают, что необходимо отменить цензурирование российского телевидения на территории республики.

«Каждая страна, заслуживает шанс. Для начала, та иная страна, должна, отменить все санкции против России. Восстановить все российские каналы, ну и. т. д. Это что гласит перезагрузка с Россией. Ну и, конечно же, все дипломатические отношения. Не трогать российские военные базы», — пишет пользователь Яков.

Напомним, 30 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что целью Армении является построение с Россией «отношений нового уровня и качества».