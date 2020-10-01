Москва, , 13:49 — REGNUM Всем членам российского правительства следует внимательно относиться к публичным высказываниям в условиях непростой экономической ситуации. Двусмысленные заявления могут нанести урон экономике, предупредил подчинённых премьер-министр России Михаил Мишустин 1 октября на заседании кабинета министров.

«На каждом из нас — серьезная ответственность, и каждое наше слово тщательно анализируется бизнесом и финансистами», — заявил Мишустин.

Председатель правительства отметил, что двусмысленные высказывания могут неправильно интерпретировать. Это может отразиться на котировках или инвестиционных решениях, причинить прямой ущерб экономике, потому следует быть внимательными, призвал он.

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