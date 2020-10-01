Киев, , 13:40 — REGNUM Публичные заявления, прозвучавшие из уст украинских чиновников и политиков, являются попыткой вмешательства в дела Белоруссии. Об этом сообщили 1 октября в посольстве Белоруссии на Украине.

Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

«Публичные рекомендации и советы украинских официальных лиц, политиков и депутатов по организации внутриполитической жизни в белорусском государстве, оценки взаимодействия Белоруссии с интеграционными объединениями являются некорректными, не отвечающими духу добрососедства и расцениваются именно как попытка вмешательства во внутренние дела Белоруссии», — сказано в сообщении.

По мнению дипломатов, украинские политики попытались оказать влияние на выбор народа Белоруссии. Такие действия расцениваются белорусской стороной как «чрезвычайно недружественные жесты со стороны Украины, не способствующие сохранению доверия в белорусско-украинских отношениях».

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Заявление было опубликовано по итогам встречи представителя белорусской дипмиссии с сотрудниками МИД Украины.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в МИД Украины сообщали, что Киев не будет указывать никаких титулов президента Белоруссии, а будет просто называть его Александром Лукашенко.

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