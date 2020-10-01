Киев, 1 октября 2020, 13:40 — REGNUM Публичные заявления, прозвучавшие из уст украинских чиновников и политиков, являются попыткой вмешательства в дела Белоруссии. Об этом сообщили 1 октября в посольстве Белоруссии на Украине.
По мнению дипломатов, украинские политики попытались оказать влияние на выбор народа Белоруссии. Такие действия расцениваются белорусской стороной как «чрезвычайно недружественные жесты со стороны Украины, не способствующие сохранению доверия в белорусско-украинских отношениях».
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Заявление было опубликовано по итогам встречи представителя белорусской дипмиссии с сотрудниками МИД Украины.
Как передавало ИА REGNUM, ранее в МИД Украины сообщали, что Киев не будет указывать никаких титулов президента Белоруссии, а будет просто называть его Александром Лукашенко.
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