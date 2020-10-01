Подгорица, , 13:23 — REGNUM Соединенные Штаты Америки будут и дальше поддерживать Черногорию на евроатлантическом пути как друг, партнер и союзник по НАТО, заявила посол США страны Джуди Райзинг Рейнке.

Она поздравила председателя парламента Черногории Алексу Бечича с избранием на эту должность.«Я с нетерпением жду этой новой главы наших отношений и продолжения прекрасного сотрудничества, которого мы достигли за последние два года», — заявила Райзинг Рейнке в своем поздравительном послании. Она сказала, что ей было приятно узнать, что Бечич лично привержен тому, чтобы Черногория оставалась на евроатлантическом пути. В ответ Бечич поблагодарил Рейзинг Рейнке за ее личный вклад в процессе демократического освобождения общества. Он подчеркнул, что Черногория с ее ответственной политикой и приверженностью процессам реформ решительно ведет страну к достижению ее стратегических целей.«И как надежный партнер в альянсе НАТО наша страна привержена продвижению общих демократических ценностей», — сказал Бечич.