Тбилиси, , 13:23 — REGNUM В Службе государственной безопасности Грузии заявили о задержании в Галском районе Абхазии гражданина Грузии. Сообщение об этом было 1 октября опубликовано на сайте ведомства.

«30 сентября этого года в Гальском районе оккупированной Абхазии незаконно задержан гражданин Грузии Ираклий Бебуа», — говорится в заявлении СГБ.

Задержание в ведомстве назвали «незаконным», кроме того, информация об этом была отправлена в Миссию наблюдателей Европейского союза (МНЕС), которая находится на грузинской территории с сентября 2008 года.

В СГБ возложили ответственность за задержание на Российскую Федерацию и потребовали немедленного освобождения Бебуа.

В грузинских СМИ сообщили, что Бебуа якобы был задержан за сожжение флага Абхазии 30 сентября в День победы и независимости республики. В соцсетях распространяется видео допроса, на котором мужчина рассказывает, что для него эта дата является символом разделения грузин и абхазов. Он также заявил, что сжег флаг в стремлении, чтобы эти два народа «жили дружно».

Стоит отметить, что в Галском районе Абхазии в основном проживают мегрелы. Подавляющая их часть имеют гражданство Грузии. Многие жители района также поддержали вторжение в Абхазию в 1992—1993 годах грузинских подразделений, победу над которыми в республике отмечают 30 сентября.