Киев, , 13:28 — REGNUM Члены украинской делегации в трёхсторонней контактной группе (ТКГ) не знали о личной позиции бывшего замглавы делегации Витольда Фокина. Об этом заявил глава делегации Украины в ТКГ, экс-президент страны Леонид Кравчук в эфире телеканала «1+1».

По словам Кравчука, Фокин мог «не знать» о «российско-украинской войне» из-за длительного «отсутствия в информационно-политическом пространстве». Кроме того, он не участвовал в публичных дискуссиях по вопросу Донбасса.

«Ну, а кто её (позицию Фокина — ИА REGNUM) мог знать, если он нигде не участвовал в таких политических дебатах, вы его что, видели где-то на телешоу до этого? Видели? Нет. То есть определить его позицию, я не знаю, могли, не могли…» — добавил экс-президент Украины.

Напомним, ранее Фокин заявил, что не видел доказательств того, что в Донбассе идёт некая «российско-украинская» война. После этого он был немедленно выведен из состава украинской делегации в ТКГ.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший главарь «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Дмитрий Ярош предложил свою кандидатуру на должность главы украинской делегации в ТКГ вместо Кравчука.

Напомним, Россия не является стороной конфликта в Донбассе. Данную точку зрения транслирует украинская пропаганда, чтобы снять с Киева ответственность за разжигание гражданской войны, а также необходимость признать войну внутриукраинским конфликтом.

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