Киев, , 13:16 — REGNUM 56% украинцев заявили, что обязательно примут участие в местных выборах, которые должны состояться 25 октября этого года.

Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы «Рейтинг», обнародованные сегодня, 1 октября.

Также в ходе опроса 15% заявили, что их участие в выборах «маловероятно», 8% — выбрали «возможно» и 20% заявили, что сейчас им тяжело ответить на поставленный вопрос.

ИА REGNUM отмечает, что на предыдущих региональных выборах, которые состоялись осенью 2015 года, явка в первом туре составила 46,6%, во втором туре — всего 34,1%, что было самой низкой явкой за всю историю выборов независимой Украины.

Эксперты предполагают, что на грядущих выборах явка будет в районе 50%.