Берлин, , 13:19 — REGNUM 30 сентября спикер парламента Южной Кореи Пак Бён Сок встретился с федеральным главой ФРГ Франк-Вальтером Штайнмайером, с которым обсудил ситуацию на Корейском полуострове. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По их словам, в рамках встречи стороны обменялись мнениями относительно недавнего заявления президента Южной Кореи о заключении декларации об окончании Корейской войны с КНДР, а также выразили надежду на улучшение отношений между международным сообществом и Северной Кореей после проведения в январе следующего года очередного съезда Трудовой партии Кореи.

Кроме того, спикер парламента Южной Кореи встретился с председателем бундестага Вольфгангом Шойбле, с которым обсудил межкорейские отношения.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 сентября Пак Бён Сок провел встречи с министром внешней торговли Швеции Аннтой Халльберг и другими высокопоставленными лицами.

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