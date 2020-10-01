Париж, , 13:15 — REGNUM Кризис, который начался в Белоруссии после состоявшихся 9 августа выборов президента республики, должен быть разрешен при участии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Такое мнение 1 октября высказал представитель Елисейского дворца, давая свой комментарий по поводу телефонного разговора президента России Владимира Путина с его коллегой из Франции Эмманюэлем Макроном.

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«Чтобы положить конец кризису, необходимо прибегнуть к посредничеству ОБСЕ», — приводит его слова Agence France-Presse.

Представитель Елисейского дворца добавил, что Макрон в ходе разговора напомнил президенту России о том, что бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, с которой президент Франции провел 29 сентября встречу в Литве, «открыта к диалогу с Россией». Французский лидер попросил «принять это во внимание».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-кандидат в белорусские президенты Светлана Тихановская выразила надежду, что Франция пригласит Россию к участию в переговорах по урегулированию политической ситуации в республике.