Загреб, , 13:09 — REGNUM Хорватия выступает за определение статуса хорватов в Боснии и Герцеговине, но не за его расчленение или за принижение хорватов в права, заявил президент Хорватии Зоран Миланович.

Выступая в Ястребарско, он сказал, что отношения с хорватами в Боснии и Герцеговине могут перерасти в серьезную проблему.

«То, что происходит в Боснии и Герцеговине, совсем нехорошо. Я думаю, что хорватское правительство в последние годы проявило лень и бездействие в этой сфере. Это очень важные вещи, и если они зайдут слишком далеко, у нас возникнут серьезные проблемы в этой стране», — предупредил Миланович.