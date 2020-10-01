Брюссель, , 13:02 — REGNUM Европейский союз отправил Великобритании официальное уведомление о нарушении соглашения о выходе из ЕС. Об этом 1 октября сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

По ее словам, нарушение связано с законопроектом Британии о внутреннем рынке, который противоречит условиям сделки.

«Как вы знаете, мы призвали Великобританию до конца сентября устранить нарушения в законопроекте. Билль прошел вчера в том же виде, нарушения не были устранены», — сказала она, добавив, что в связи с этим ЕК решила послать соответствующее уведомление.

Напомним, законопроект о внутреннем рынке Великобритании поступил в парламент королевства в начале сентября. Документ предполагает внесение изменений в договор о Brexit. В частности, он должен обеспечить компаниям возможность беспрепятственной торговли в стране. В свою очередь, министр по делам Северной Ирландии Брэндон Льюис заявил о том, что этот законопроект может содержать положения, нарушающие международное законодательство.

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