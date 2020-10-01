Ереван, , 12:31 — REGNUM Ситуация на государственной границе Армении и Азербайджана относительно спокойная. Об этом 1 октября сообщил официальный представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

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«В общем, есть вылеты разведывательных и ударных беспилотников, но общая ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно спокойная», — сказал он журналистам.

Как сообщало ИА REGNUM, обострение нагорнокарабахского конфликта началось 27 сентября, и продолжается до сих пор. Армения обвинила Азербайджан в наступлении на НКР и обстреле населенных пунктов республики, включая ее столицу. Азербайджан в свою очередь заявил о контрнаступлении в ответ на действия Еревана.

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