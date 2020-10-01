Вашингтон, 1 октября 2020, 12:24 — REGNUM Крайне негативную оценку поведению президента США Дональда Трампа на дебатах кандидатов на пост главы Белого дома дал автор книг серии «Песни Льда и Огня» Джордж Мартин 30 сентября на личном сайте.
Мартин начал с того, что подчеркнул свой давний интерес к дебатам претендентов на высокий пост. По его словам, впервые он стал следить за выборами в 1960 году, когда избирались Джон Кеннеди и Ричард Никсон.
Нынешнее же риторическое столкновение двух кандидатов Мартин назвал «ужасающим» и «отвратительным».
Мартин уверен, что Никсон, который был отправлен в отставку в связи с Уотергейтским скандалом и рядом других преступлений, никогда не стал бы вести себя как нынешний глава Белого дома.
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Мартин уверен, что если оставить в стороне все остальные вопросы, можно сказать, что в этом году решаются чрезвычайно важные вопросы, от расовых отношений до изменения климата и пандемии. Прошедшие 30 29 сентября «дебаты» доказали одно вне всяких сомнений: Джо Байден — порядочный человек, а Дональд Трамп — нет.