Вашингтон, , 12:24 — REGNUM Крайне негативную оценку поведению президента США Дональда Трампа на дебатах кандидатов на пост главы Белого дома дал автор книг серии «Песни Льда и Огня» Джордж Мартин 30 сентября на личном сайте.

Мартин начал с того, что подчеркнул свой давний интерес к дебатам претендентов на высокий пост. По его словам, впервые он стал следить за выборами в 1960 году, когда избирались Джон Кеннеди и Ричард Никсон.

«Вот как должны выглядеть и звучать президентские дебаты. Два кандидата обмениваются взглядами и идеями, обсуждают факты, решают проблемы дня и при этом относятся друг к другу с уважением. Это были дебаты», — указал писатель.

Нынешнее же риторическое столкновение двух кандидатов Мартин назвал «ужасающим» и «отвратительным».

"Дональд Трамп был ужасен четыре года назад в своих дебатах с Хиллари Клинтон, но вчера вечером он установил новые рекорды оскорбительного, неприятного и грубого поведения», — отметил Мартин, обращая внимание на то, что Трамп «разглагольствовал, он бредил, он кричал, он перебивал снова и снова и снова, и снова, не позволяя Джо Байдену закончить фразу, не прерываясь».

«Президент так себе не ведет. Не ведет себя так и кандидат в президенты», — продолжил писатель. — Так ведет себя школьный хулиган, капризный ребенок, диктаторишка из страны третьего мира».

Мартин уверен, что Никсон, который был отправлен в отставку в связи с Уотергейтским скандалом и рядом других преступлений, никогда не стал бы вести себя как нынешний глава Белого дома.

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«Дональд Трамп опозорил президентское кресло вчера вечером. Он помочился на принцип демократии», — подчеркнул автор книг, ставших основой для телесериала «Игры престолов».

Мартин уверен, что если оставить в стороне все остальные вопросы, можно сказать, что в этом году решаются чрезвычайно важные вопросы, от расовых отношений до изменения климата и пандемии. Прошедшие 30 29 сентября «дебаты» доказали одно вне всяких сомнений: Джо Байден — порядочный человек, а Дональд Трамп — нет.