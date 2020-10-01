Киев, , 12:26 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский изъявил желание посетить Китай, а также пригласил главу КНР на Украину. Об этом он заявил в интервью китайскому информационному агентству «Синьхуа», сообщил 1 октября офис президента Украины.

Зеленский заявил о необходимости восстановить полноценный диалог между странами на уровне министерств и ведомств, а также пригласил на Украину китайского лидера.

«Буду рад приветствовать главу КНР Си Цзиньпина в Украине. Для меня было бы большой честью посетить волшебный Китай», — отметил он.

Зеленский также отметил, что Украина заинтересована в сотрудничестве с Китаем во всём, что касается борьбы с коронавирусом.

«Особую важность приобретает вопрос обеспечения наших граждан качественной вакциной», — подчеркнул президент Украины.

Он также поблагодарил Китай за передачу Украине медицинских товаров весной 2020 года

«Это спасло не одного украинца», — добавил Зеленский.

Напомним, на Украине произошёл скандал после того, как оказалось, что «гуманитарная помощь», привезённая из Китая на самолёте Ан-224 «Мрия», который встречал лично Зеленский, оказалась коммерческим грузом.

Читайте также: Медицинские товары, доставленные на Украину, оказались в торговых сетях

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Верховной рады Украины, председатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук призвал власти Украины начать переговоры с Россией о закупке вакцины от коронавируса.

Читайте ранее в этом сюжете: В Раде предложили начать переговоры с РФ о покупке вакцины от SARS-CoV-2