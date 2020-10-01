Киев, 1 октября 2020, 12:26 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский изъявил желание посетить Китай, а также пригласил главу КНР на Украину. Об этом он заявил в интервью китайскому информационному агентству «Синьхуа», сообщил 1 октября офис президента Украины.
Зеленский заявил о необходимости восстановить полноценный диалог между странами на уровне министерств и ведомств, а также пригласил на Украину китайского лидера.
Зеленский также отметил, что Украина заинтересована в сотрудничестве с Китаем во всём, что касается борьбы с коронавирусом.
Он также поблагодарил Китай за передачу Украине медицинских товаров весной 2020 года
Напомним, на Украине произошёл скандал после того, как оказалось, что «гуманитарная помощь», привезённая из Китая на самолёте Ан-224 «Мрия», который встречал лично Зеленский, оказалась коммерческим грузом.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Верховной рады Украины, председатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук призвал власти Украины начать переговоры с Россией о закупке вакцины от коронавируса.
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