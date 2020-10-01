Киев, , 12:22 — REGNUM Одному из лидеров киевских «крымских татар» Рефату Чубарову запретили участвовать в заседании комитета Верховной рады по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений из-за отсутствия у него допуска к гостайне.

Об этом сам Чубаров сообщил 1 октября в эфире украинского телевидения.

Политик сообщил, что его попросили отключиться (заседание комитета проходило в онлайн-режиме), поскольку представители ведомств будут информировать депутатов о каких-то данных, которые могут носить «тайный характер».

Чубаров заявил, что он «очень удивлен» позицией комитета Рады, и отдельно отметил, что некоторые из народных депутатов, которые являются членами этого комитета, также не имеют допуска к государственной тайне.

Также он заявил, что киевские «крымские татары» обладают такой информацией и ежедневными коммуникациями, которые спецслужбам Украины «даже и не снились».

ИА REGNUM отмечает, что данный скандал с Чубаровым произошел сразу же после того, как одиозный политик анонсировал подготовку силового прорыва границы с Крымом при участии западных политиков.