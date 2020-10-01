Барнаул, , 12:21 — REGNUM Поручение президента России Владимира Путина о запрете бесконтрольного вывоза необработанной древесины прокомментировали авторы авторитетного сибирского телеграм-канала buzoter.media, они утверждают, что инициатива главы государства «вызвала нешуточное брожение на рынке лесозаготовок»:

Вырубка леса Aleksey Igonin

«Крупный бизнес подсчитывает выгоды — экспортоориентированный актив АФК «Система» Segezha Group сможет выйти на IPO, а председатель совета директоров группы «Илим» Захар Смушкин имеет шанс приумножить капиталы (текущее состояние — $1,2 млрд) и подняться повыше с 83-го места в списке богатейших бизнесменов России по версии Forbes. Малые и средние предприятия без собственной переработки в раздумьях как выжить, а чёрные лесорубы ищут более сложные схемы обхода законов и границ.

Экспорт необработанного леса ограничивают с 2012 года, после вступления России в ВТО. Квотами и льготной пошлиной в 6,5% могут пользоваться только переработчики. Для всех остальных лесорубов пошлины выросли до 60%, а в следующем году составят уже 80%. За 2019 год вывоз круглого леса снизился на 4,5 млн кубометров, или на 25%. Но параллельно живет и развивается серый рынок. Кругляк рубят на запрещенных участках или в санитарных целях, подвергают минимальной обработке, чтобы формально сменить статус древесины, и так же отправляют на продажу за рубеж.

По данным Рослесхоза, в первой половине 2020 года «черные лесорубы» нанесли ущерб природе на 3,9 млрд руб. Незаконная рубка процветает в Сибирском федеральном округе (69% случаев, или 351 300 куб. м.), и особенно — в Иркутской области (40% случаев, или 200 900 куб. м.). Лесных дельцов периодически ловят и судят, но общую картину это меняет мало.

Остановить незаконный оборот леса должна была информационная система контроля заготовки древесины от делянки до конечной продажи — ЛесЕГАИС. Ее внедряют с 2015 года, но не так эффективно, как алкогольную ЕГАИС. Чтобы она заработала в полную силу, вся лесозаготовительная техника должна быть оснащена «Глонасс». Также нужна интеграция с ФТС и правоохранительными органами. Все это планируют сделать к середине 2021 года.

Малый и средний лесозаготовительный бизнес планируют поддержать льготными кредитами. Впрочем, это мало кому поможет. Кто хотел, уже закупил оборудование и пилит лес на продажу. Ну, а те, кто занимался только рубкой леса, не успеют перевооружиться до конца следующего года. Если будут работать легально. Так что в ближайшее время активность «черных лесорубов», скорей всего, вырастет».

Как уже сообщало ИА REGNUM, накануне, 30 сентября, президент России Владимир Путин в ходе совещания по вопросам развития и декриминализации лесного комплекса поручил ввести с 1 января 2022 года полный запрет на вывоз из страны грубо — или необработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород.

В эффективность данного шага для лесных регионов Сибири не верит и эксперт общероссийского народного фронта Алексей Грибков (Алтайский край). В интервью корреспонденту ИА REGNUM он, в частности, отметил, что лоббисты очень мощные — крупные лесопользователи — найдут способы ослабить запрет на вывоз древесины из России. В то же время в лесу от запретов лучше не станет, и рухнут какие-то предприятия.

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